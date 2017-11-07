Українці вибороли кілька нагород на юніорському ЧЄ з тхеквондо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Ларнака (Кіпр) завершились змагання континентальної першості з тхеквондо (ВТФ) серед юніорів, за підсумками якого в активі українці "срібло" та "бронза", повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Титул віце-чемпіонки Європи у ваговій категорії до 46 кг виборола Ольга Процвітаєва.
Ще один наш юний співвітчизник - Василь Котяш став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 51 кг.
Нагадаємо, що українські паралімпійці-тхеквондисти здобували медалі чемпіонату світу у Великій Британії.