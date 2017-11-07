Украинцы завоевали несколько наград на юниорском ЧЕ по тхэквондо

Титул вице-чемпионки Европы в весовой категории до 46 кг завоевала Ольга Процвитаева.

Еще один наш юный соотечественник - Василий Котяш стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 51 кг.

Напомним, что украинские паралимпийцы-тхеквондисты получали медали чемпионата мира в Великобритании.