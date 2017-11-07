Украинцы завоевали несколько наград на юниорском ЧЕ по тхэквондо
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Ларнака (Кипр) завершились соревнования континентального первенства по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров, по итогам которого в активе украинцы "серебро" и "бронза", сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Титул вице-чемпионки Европы в весовой категории до 46 кг завоевала Ольга Процвитаева.
Еще один наш юный соотечественник - Василий Котяш стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 51 кг.
Напомним, что украинские паралимпийцы-тхеквондисты получали медали чемпионата мира в Великобритании.