Українці вибороли дві медалі на турнірі з парабадмінтону в ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з бадмінтону виборола дві медалі міжнародного турніру, що тривав впродовж 6 змагальних днів в Дубаї (ОАЕ), передає УНН з посиланням на НКСІУ.
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Золота медаль у Ніни Козлової, а бронзова нагорода дісталася Іванні Редько.
Цей міжнародний турнір, в якому взяли участь 125 спортсменів з 29 краї світу, був одним із етапів підготовки до чемпіонату світу-2021 та одним із рейтингових та визначальних до Паралімпіади-2020.
Зауважимо, що загалом від України на даних змаганнях виступило дев'ять спортсменів.
Варто нагадати
Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі.