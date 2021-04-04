Українці вибороли дві медалі на турнірі з парабадмінтону в ОАЕ

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Золота медаль у Ніни Козлової, а бронзова нагорода дісталася Іванні Редько.

Цей міжнародний турнір, в якому взяли участь 125 спортсменів з 29 краї світу, був одним із етапів підготовки до чемпіонату світу-2021 та одним із рейтингових та визначальних до Паралімпіади-2020.

Зауважимо, що загалом від України на даних змаганнях виступило дев'ять спортсменів.

Варто нагадати

Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі.