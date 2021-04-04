Украинцы завоевали две медали на турнире по парабадминтону в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по бадминтону завоевала две медали международного турнира, который длился в течение 6 соревновательных дней в Дубае (ОАЭ), передает УНН со ссылкой на НКСИУ.
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Золотая медаль у Нины Козловой, а бронзовая награда досталась Иванне Редько.
Этот международный турнир, в котором приняли участие 125 спортсменов из 29 крае мира, был одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2021 и одним из рейтинговых и определяющих в Паралимпиады-2020.
Заметим, что в целом от Украины на данных соревнованиях выступило девять спортсменов.
Стоит напомнить
Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на соревнованиях в Тунисе.