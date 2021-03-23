Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські параатлети завоювали вісім медалей на міжнародному легкоатлетичному турнірі "Grand Prix", який тривав з 14 по 21 березня у Тунісі. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
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Найкраще від команди України виступив Данилюк Роман, який виборов дві золоті нагороди, також у Павленко Юлії — одна “золота” та одна срібна медалі, в Ільчиної Орисі — “золото”.
Загалом у змаганнях взяли участь більш ніж 600 спортсменів з 57 країн світу. Команду України представляли шестеро паралімпійців.
Що передувало цьому
Українська паралімпійська збірна здобула десятки медалей на Кубку світу з біатлону.