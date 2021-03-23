Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі

Деталі

Найкраще від команди України виступив Данилюк Роман, який виборов дві золоті нагороди, також у Павленко Юлії — одна “золота” та одна срібна медалі, в Ільчиної Орисі — “золото”.

Загалом у змаганнях взяли участь більш ніж 600 спортсменів з 57 країн світу. Команду України представляли шестеро паралімпійців.

Що передувало цьому

Українська паралімпійська збірна здобула десятки медалей на Кубку світу з біатлону.