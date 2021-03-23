Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на соревнованиях в Тунисе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на международном легкоатлетическом турнире "Grand Prix", который проходил с 14 по 21 марта в Тунисе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
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Лучшее от команды Украины выступил Данилюк Роман, который завоевал две золотые награды, также в Павленко Юлии — одна “золотая” и одна серебряная медали, в Ильчинои Арины — “золото”.
Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 57 стран мира. Команду Украины представляли шесть паралимпийцев.
Что предшествовало этому
Украинская паралимпийская сборная завоевала десятки медалей на Кубке мира по биатлону.