Українська паралімпійська збірна здобула десятки медалей на Кубку світу з біатлону

Деталі

Загалом в України 6 “золотих”, 10 “срібних” та 13 бронзових нагород. Завдяки таким досягненням Україна посіла друге місце у загальному медальному заліку. Перша сходинка у Росії — 49 медалей. Третє США — 12 нагород.

Найкраще від команди виступили на етапі Людмила Ляшенко, у її активі 5 перемог та одне друге місце. Успішний старт також провела Олександра Кононова — 1 “золото”, 2 “срібла” і така ж кількість бронзових нагород.

Доповнення

У змаганнях, що тривали з 3 по 10 березня, взяли участь представники 13 країн світу, Україну представляли 19 спортсменів та 5 гайдів. Вже з 15 березня команда продовжить змагатись далі в Вуокатті, на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону (15-23 березня).