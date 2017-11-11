Українці вибороли 27 медалей на чемпіонаті світу з панкратіону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Сочі (Росія) завершився чемпіонат світу з панкратіону серед юніорів та дорослих. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів з 16 країн світу серед яких були й спортсмени з України, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Україну представляла збірна у складі 21 спортсмена, які змагались у двох розділах: Панкратіон Алтіма (без ударів руками в голову) та класичний Панкратіон Фул (повний контакт).
На рахунку збірної 27 нагород (7 "золотих", 9 "срібних" та 11 "бронзових"). Таким чином, майже всі спортсмени повернулись із медалями.
Тріумфальну перемогу в обох розділах відзначимо на рахунку Юрія Чижевського (вагова категорія 92 кг), який вчетверте підтвердив титул чемпіона світу.
Зауважимо, що українська збірна здобула у загальнокомандному заліку з Панкратіону Алтіма 2-ге місце, поступившись збірній
Росії, а у Панкратіоні фул стала 3-ю, помінявшись місцями із збірною Казахстану.