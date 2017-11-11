Українці вибороли 27 медалей на чемпіонаті світу з панкратіону

Україну представляла збірна у складі 21 спортсмена, які змагались у двох розділах: Панкратіон Алтіма (без ударів руками в голову) та класичний Панкратіон Фул (повний контакт).

На рахунку збірної 27 нагород (7 "золотих", 9 "срібних" та 11 "бронзових"). Таким чином, майже всі спортсмени повернулись із медалями.

Тріумфальну перемогу в обох розділах відзначимо на рахунку Юрія Чижевського (вагова категорія 92 кг), який вчетверте підтвердив титул чемпіона світу.

Зауважимо, що українська збірна здобула у загальнокомандному заліку з Панкратіону Алтіма 2-ге місце, поступившись збірній

Росії, а у Панкратіоні фул стала 3-ю, помінявшись місцями із збірною Казахстану.