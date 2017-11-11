Украинцы завоевали 27 медалей на чемпионате мира по панкратиону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Сочи (Россия) завершился чемпионат мира по панкратиону среди юниоров и взрослых. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 16 стран мира среди которых были и спортсмены из Украины, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украина представляла сборная в составе 21 спортсмена, которые соревновались в двух разделах: Панкратион Алтима (без ударов руками в голову) и классический Панкратион Фул (полный контакт).
На счету сборной 27 наград (7 "золотых", 9 "серебряных" и 11 "бронзовых"). Таким образом, почти все спортсмены вернулись с медалями.
Триумфальную победу в обоих разделах отметим на счету Юрия Чижевского (весовая категория 92 кг), который в четвертый раз подтвердил титул чемпиона мира.
Заметим, что украинская сборная получила в общекомандном зачете с Панкратиона Алтима 2-е место, уступив сборной
России, а в панкратион фулл стала третьей, поменявшись местами со сборной Казахстана.