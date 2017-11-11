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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 82609 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинцы завоевали 27 медалей на чемпионате мира по панкратиону

Украинцы завоевали 27 медалей на чемпионате мира по панкратиону

Киев  •  УНН

 • 17736 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Сочи (Россия) завершился чемпионат мира по панкратиону среди юниоров и взрослых. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 16 стран мира среди которых были и спортсмены из Украины, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украина представляла сборная в составе 21 спортсмена, которые соревновались в двух разделах: Панкратион Алтима (без ударов руками в голову) и классический Панкратион Фул (полный контакт).

На счету сборной 27 наград (7 "золотых", 9 "серебряных" и 11 "бронзовых"). Таким образом, почти все спортсмены вернулись с медалями.

Триумфальную победу в обоих разделах отметим на счету Юрия Чижевского (весовая категория 92 кг), который в четвертый раз подтвердил титул чемпиона мира.

Заметим, что украинская сборная получила в общекомандном зачете с Панкратиона Алтима 2-е место, уступив сборной

России, а в панкратион фулл стала третьей, поменявшись местами со сборной Казахстана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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