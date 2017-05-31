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Українці в першому кварталі цього року задекларували рекордний податок на прибуток

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У першому кварталі 2017 року українці задекларували 20 млрд грн податку на прибуток. Про це під час засідання уряду заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.

Українці в першому кварталі цього року задекларували рекордний податок на прибуток

“У першому кварталі платники податку на прибуток задекларували рекордну для України суму — понад 20 млрд грн, що у 1,5 рази більше, ніж результати декларування аналогічного періоду 2016 року та удвічі більше, ніж у попередньому кварталі”, — сказав М.Продан.

Він зазначив, що це дає підстави говорити про зростання національної економіки.

“При цьому слід відзначити позитивну динаміку по зменшенню обсягів переплат, які, ви знаєте, нам залишилися у спадщину з минулих періодів. Станом на 1 січня 2017 року цей показник зменшився на 5,6 млрд грн і становить дещо більше 18 млрд грн”, — сказав він.

Також, за даними М.Продана, нарахування по ПДВ у квітні зросли на 1,6 млрд грн порівняно з минулорічним показником і становили 13,8 млрд грн.

“У травні рівень нарахувань податку склав 12,6 млрд грн, щопонеділка 1 млрд більше ніж у травні 2016 року”, — сказав М.Продан.

Нагадаємо, ДФС очікує за 5 місяців отримати 300,3 млрд грн податків.

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