Українці в першому кварталі цього року задекларували рекордний податок на прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У першому кварталі 2017 року українці задекларували 20 млрд грн податку на прибуток. Про це під час засідання уряду заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.
“У першому кварталі платники податку на прибуток задекларували рекордну для України суму — понад 20 млрд грн, що у 1,5 рази більше, ніж результати декларування аналогічного періоду 2016 року та удвічі більше, ніж у попередньому кварталі”, — сказав М.Продан.
Він зазначив, що це дає підстави говорити про зростання національної економіки.
“При цьому слід відзначити позитивну динаміку по зменшенню обсягів переплат, які, ви знаєте, нам залишилися у спадщину з минулих періодів. Станом на 1 січня 2017 року цей показник зменшився на 5,6 млрд грн і становить дещо більше 18 млрд грн”, — сказав він.
Також, за даними М.Продана, нарахування по ПДВ у квітні зросли на 1,6 млрд грн порівняно з минулорічним показником і становили 13,8 млрд грн.
“У травні рівень нарахувань податку склав 12,6 млрд грн, щопонеділка 1 млрд більше ніж у травні 2016 року”, — сказав М.Продан.
Нагадаємо, ДФС очікує за 5 місяців отримати 300,3 млрд грн податків.