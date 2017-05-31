Украинцы в первом квартале этого года задекларировали рекордный налог на прибыль

“В первом квартале плательщики налога на прибыль задекларировали рекордную для Украины сумму — более 20 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем результаты декларирования аналогичного периода 2016 года и вдвое больше, чем в предыдущем квартале”, — сказал М.Продан.

Он отметил, что это дает основания говорить о росте национальной экономики.

“При этом следует отметить положительную динамику по уменьшению объемов переплат, которые, вы знаете, нам остались в наследство с прошлых периодов. По состоянию на 1 января 2017 год этот показатель уменьшился на 5,6 млрд грн и составляет несколько больше 18 млрд грн”, — сказал он.

Также, по данным М.Продана, начисления по НДС в апреле выросли на 1,6 млрд грн по сравнению с прошлогодним показателем и составили 13,8 млрд грн.

“В мае уровень начислений налога составил 12,6 млрд грн, по понедельникам 1 млрд больше, чем в мае 2016 года”, — сказал М.Продан.

Напомним, ГФС ожидает за 5 месяцев получить 300,3 млрд грн налогов.