Украинцы в первом квартале этого года задекларировали рекордный налог на прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В первом квартале 2017 года украинцы задекларировали 20 млрд грн налога на прибыль. Об этом во время заседания правительства заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
“В первом квартале плательщики налога на прибыль задекларировали рекордную для Украины сумму — более 20 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем результаты декларирования аналогичного периода 2016 года и вдвое больше, чем в предыдущем квартале”, — сказал М.Продан.
Он отметил, что это дает основания говорить о росте национальной экономики.
“При этом следует отметить положительную динамику по уменьшению объемов переплат, которые, вы знаете, нам остались в наследство с прошлых периодов. По состоянию на 1 января 2017 год этот показатель уменьшился на 5,6 млрд грн и составляет несколько больше 18 млрд грн”, — сказал он.
Также, по данным М.Продана, начисления по НДС в апреле выросли на 1,6 млрд грн по сравнению с прошлогодним показателем и составили 13,8 млрд грн.
“В мае уровень начислений налога составил 12,6 млрд грн, по понедельникам 1 млрд больше, чем в мае 2016 года”, — сказал М.Продан.
Напомним, ГФС ожидает за 5 месяцев получить 300,3 млрд грн налогов.