Українці в Парижі провели акцію на підтримку в'язнів Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Парижі представники української діаспори провели акцію на підтримку українських заручників в Росії. Про це у своєму Facebook написала активістка Віталія Рікард, передає УНН.
"Наша демонстрація за звільнення всіх 70 українських політичних в'язнів в Росії та окупованому Криму - серед яких Сенцов, Кольченко, Клих, Сущенко, Балух - з них 5 людей голодують!" - написала Рікард.
Активісти тримали у руках портрети українських політв'язнів, плакати із закликами до їх звільнення, українські та французькі прапори, також роздавали листівки. Крім того, вони запитували у перехожих, що ті знають про утримуваних в РФ і Криму українців. За їхніми словами, багато перехожих були зацікавлені.
Нагадаємо, Сполучені Штати, Франція, Велика Британія та 35 інших країн звернулися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням обговорити справу ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та десятків інших українських політв'язнів під час переговорів з російським президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.