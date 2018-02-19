Українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє посольство України у США, передає УНН.
Церемонія відбулась у центрі міста біля Меморіалу Лінкольна. Церемонія розпочалася виконанням пісні "Пливе кача". Після чого святі отці Української Католицької та Греко-католицької церков відправили панахиду за померлими. Захід відкрив посол України в США Валерій Чалий.
Церемонія завершилася виконанням гімнів України і США та запаленням поминальних свічок.
Нагадаємо, у столиці Чехії Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.