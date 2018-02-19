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Українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Київ • УНН

 • 8548 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Українці у Вашингтоні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Про це повідомляє посольство України у США, передає УНН

Церемонія відбулась у центрі міста біля Меморіалу Лінкольна. Церемонія розпочалася виконанням пісні "Пливе кача". Після чого святі отці Української Католицької та Греко-католицької церков відправили панахиду за померлими. Захід відкрив посол України в США Валерій Чалий.

Церемонія завершилася виконанням гімнів України і США та запаленням поминальних свічок.

Нагадаємо, у столиці Чехії Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

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