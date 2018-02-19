Украинцы в Вашингтоне почтили память героев Небесной сотни

Церемония состоялась в центре города возле Мемориала Линкольна. Церемония началась исполнением песни "Плывет кача". После чего святые отцы Украинской Католической и Греко-католической церквей отслужили панихиду по умершим. Мероприятие открыл посол Украины в США Валерий Чалый.

Церемония завершилась исполнением гимнов Украины и США и зажиганием поминальных свечей.

Напомним, в столице Чехии Праге почтили память Героев Небесной сотни.