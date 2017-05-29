Українці у Лондоні відзначили День вишиванки маршем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українці зібралися у центрі британської столиці Лондоні для святкування Дня вишиванки. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у Facebook, передає УНН.
"Українці відзначають у центрі Лондона День вишиванки, яка стала не лише символом національної ідентичності українців, але й сучасним модним трендом у світі", - йдеться у повідомленні.
Так, українці влаштували у британській столиці марш вишиванок.
Серед учасників заходу були люди у вишиванках, дехто ніс у руках жовті і блакитні кульки - у кольорах українського прапора.
Відзначення Дня вишиванки бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.
День вишиванки не має ніякого політичного підгрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.