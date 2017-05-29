Украинцы в Лондоне отметили День вышиванки маршем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинцы собрались в центре британской столицы Лондоне для празднования Дня вышиванки. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Facebook, передает УНН.
"Украинцы отмечают в центре Лондона День вышиванки, которая стала не только символом национальной идентичности украинцев, но и современным модным трендом в мире", - говорится в сообщении.
Так, украинцы устроили в британской столице марш вышиванок.
Среди участников мероприятия были люди в вышиванках, некоторые несли в руках желтые и голубые шарики - в цветах украинского флага.
Празднование Дня вышиванки берет начало по инициативе студенческой молодежи факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета имени Юрия Федьковича. В 2006 году они предложили один день года посвятить украинской вышитой сорочке.
День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.