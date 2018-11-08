Українці цього року отримали від держави за рішенням ЄСПЛ понад 96 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна на початок листопада цього року вже сплатила 96,2 млн грн компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це сьогодні сказав на прес-конференції директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов, передає кореспондент УНН.
“Станом на 1 листопада 2018 року нами фактично виконано 649 виконавчих проваджень на суму 96,2 млн грн. За аналогічний період 2017 року фактично виконано 799 таких проваджень на суму 43,5 млн грн”, — сказав Воробйов.
За словами керівника Департаменту, у 2018 році на виконанні виконавчої служби перебувало 1266 документів про виконання рішень ЄСПЛ на загальну суму 388,2 млн грн. Він уточнив, що порівняно з 2017 роком їхня кількість зменшилася на 661 провадження, а сума стягнення збільшилася на 162,7 млн грн.
Воробйов також розповів, що є певні складнощі при виконанні рішень ЄСПЛ стосовно виплати компенсацій. Зокрема, пояснив він, дуже часто виконавці не можуть знайти особу, які присуджена відповідна компенсація, яка проживає на окупованих територіях Донбасу та Криму.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини зобов’язав українську владу виплатити компенсацію у розмірі 11 тис. євро 12 постраждалим під час погромів ромського поселення в Одеській області у 2002 році.