Українці цього року отримали від держави за рішенням ЄСПЛ понад 96 млн грн

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна на початок листопада цього року вже сплатила 96,2 млн грн компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це сьогодні сказав на прес-конференції директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов, передає кореспондент УНН.