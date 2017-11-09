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Українці тріумфували на турнірі пам'яті Лобановського в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 11456 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Нью-Йорку завершився традиційний Меморіал Валерія Лобановського, переможцем якого став колектив з України. Про це повідомляє сайт київського "Динамо", передає УНН.

Цього року в турнірі взяли участь шість команд, розділених на дві рівні групи. Єдиний представник від України - збірна Одеси, опинилася в компанії з командами "Карпати Йонкерс" та "Кінгз Бай Вей". Іншу ж групу сформували збірна Нью-Йорка, "Брайтонські яструби" та "Ватра" з району Лонг Айленд.

В обох матчах групового раунду збірна Одеси здобула перемоги з великим рахунком. Спочатку був переможений "Кінгз Бай Вей" - 5:0, потім "Карпати Йонкерс" - 4:0. У вирішальному поєдинку одеська команда під час матчу поступалася збірній Нью-Йорка - 1:2, проте зуміла спочатку зрівняти рахунок, а потім забити ще два м'ячі. У підсумку - 4:2 (голи на рахунку Олександра Косиріна, Віктора Доценка, Валентина Полтавця - з пенальті та Руслана Хвана).

Зазначимо, що у складі одеської делегації за океан прибув почесний гість турніру - легендарний форвард Валерій Поркуян, який трохи більше півстоліття тому відзначався у збірній СРСР на чемпіонаті світу в Англії. Йому, як колишньому партнеру, а потім і підопічному Лобановського, була надана можливість зробити перший удар по м'ячу.

Нагадаємо, що на 13-му Міжнародному Меморіалі пам'яті Лобановського перемогу здобули футболісти "Карпати-Крилаті" з Йонкерсу. 

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