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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 10416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 57125 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 82493 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинцы победили на турнире памяти Лобановского в Нью-Йорке

Украинцы победили на турнире памяти Лобановского в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 11455 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Нью-Йорке завершился традиционный Мемориал Валерия Лобановского, победителем которого стал коллектив из Украины. Об этом сообщает сайт киевского "Динамо", передает УНН.

В этом году в турнире приняли участие шесть команд, разделенных на две равные группы. Единственный представитель от Украины - сборная Одессы, оказалась в компании с командами "Карпаты Йонкерс" и "Кингз Бай Вэй". Другую же группу сформировали сборная Нью-Йорка, "Брайтонская ястребы" и "Ватра" из района Лонг Айленд.

В обоих матчах группового раунда сборная Одессы одержала победы с крупным счетом. Сначала был повержен "Кингз Бай Вэй" - 5:0, затем "Карпаты Йонкерс" - 4:0. В решающем поединке одесская команда во время матча уступала сборной Нью-Йорка - 1:2, однако сумела сначала сравнять счет, а затем забить еще два мяча. В итоге - 4:2 (голы на счету Александра Косырина, Виктора Доценко, Валентина Полтавца - с пенальти и Руслана Хвана).

Отметим, что в составе одесской делегации за океан прибыл почетный гость турнира - легендарный форвард Валерий Поркуян, который чуть более полувека назад отмечался в сборной СССР на чемпионате мира в Англии. Ему, как бывшему партнеру, а затем и подопечному Лобановского, была предоставлена ​​возможность сделать первый удар по мячу.

Напомним, что на 13-м Международном Мемориале памяти Лобановского победу одержали футболисты "Карпаты-Крылатые" с Йонкерсе.

Украинские Национальные Новости

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