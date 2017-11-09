Украинцы победили на турнире памяти Лобановского в Нью-Йорке

В этом году в турнире приняли участие шесть команд, разделенных на две равные группы. Единственный представитель от Украины - сборная Одессы, оказалась в компании с командами "Карпаты Йонкерс" и "Кингз Бай Вэй". Другую же группу сформировали сборная Нью-Йорка, "Брайтонская ястребы" и "Ватра" из района Лонг Айленд.

В обоих матчах группового раунда сборная Одессы одержала победы с крупным счетом. Сначала был повержен "Кингз Бай Вэй" - 5:0, затем "Карпаты Йонкерс" - 4:0. В решающем поединке одесская команда во время матча уступала сборной Нью-Йорка - 1:2, однако сумела сначала сравнять счет, а затем забить еще два мяча. В итоге - 4:2 (голы на счету Александра Косырина, Виктора Доценко, Валентина Полтавца - с пенальти и Руслана Хвана).

Отметим, что в составе одесской делегации за океан прибыл почетный гость турнира - легендарный форвард Валерий Поркуян, который чуть более полувека назад отмечался в сборной СССР на чемпионате мира в Англии. Ему, как бывшему партнеру, а затем и подопечному Лобановского, была предоставлена ​​возможность сделать первый удар по мячу.

Напомним, что на 13-м Международном Мемориале памяти Лобановского победу одержали футболисты "Карпаты-Крылатые" с Йонкерсе.