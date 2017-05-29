Українці тріумфували на міжнародних змаганнях з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Греції та Латвії завершилися легкоатлетичні змагання на яких успішні виступи продемонстрували уродженці України. Про це повідомляє ФЛАУ, передає УНН.
Обидві дистанції 400 метрів з бар’єрами — і серед чоловіків, і серед жінок на території міста Каламата (Греція), завершилися перемогами українських спортсменів.
Анатолій Синянський виграв змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами серед чоловіків (51,91 с), а Вікторія Ткачук була найшвидшою серед жінок (57,40 с).
Крім того, Тетяна Фетіскіна посіла друге місце з метання списа (52,37 м), а Сергій Смелик фінішував третім на дистанції 200 метрів (20,97 с).
Столиця Латвії приймала Кубок Риги, і там також не обійшлося без успішних виступів українців. Змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,21 м виграв Віктор Лонський, а Дмитро Дем’янюк був другим (2,13 м).
Олеся Повх перемогла на дистанції 100 метрів (11,53 с) і була четвертою з бігу на 200 метрів (24,05 с) у той час, як Єлизавета Бризгіна, навпаки, найшвидше з учасниць пробігла 200-метрівку (23,76 с), а на вдвічі коротшій дистанції фінішувала четвертою (11,91 с).
Дуель Євгена Гуцола і Віталія Бутрима на дистанції 400 метрів у Ризі завершилася на користь Гуцола. Він з результатом 46,64 с другий. Бутрим фінішував слідом (47,01 с). Другою з бігу на 800 метрів стала й Анастасія Ткачук (2:05,99 хв), а Лілія Лобанова перетнула фінішну лінію четвертою (2:07,02 хв).
Відзначимо також третє фінішне місце Андрія Аліксійчуку з бігу на 1500 метрів (3:48,26 хв).