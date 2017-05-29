Украинцы торжествовали на международных соревнованиях по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Греции и Латвии завершились легкоатлетические соревнования на которых успешные выступления продемонстрировали уроженцы Украины. Об этом сообщает ФЛАУ, передает УНН.
Обе дистанции 400 метров с барьерами — и среди мужчин, и среди женщин на территории города Каламата (Греция), завершились победами украинских спортсменов.
Анатолий Синянский выиграл соревнования в беге на 400 метров с барьерами среди мужчин (51,91 с), а Виктория Ткачук была самой быстрой среди женщин (57,40 с).
Кроме того, Татьяна Фетискина заняла второе место по метанию копья (52,37 м), а Сергей Смелик финишировал третьим на дистанции 200 метров (20,97 с).
Столица Латвии принимала Кубок Риги, и там также не обошлось без успешных выступлений украинцев. Соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,21 м выиграл Виктор Лонский, а Дмитрий Демьянюк был вторым (2,13 м).
Олеся Повх победила на дистанции 100 метров (11,53 с) и была четвертой в беге на 200 метров (24,05 с) в то время, как Елизавета Брызгина, наоборот, скорее из участниц пробежала 200-метровку (23,76 с), а на второй более короткой дистанции финишировала четвертой (11,91 с).
Дуэль Евгения Гуцола и Виталия Бутрима на дистанции 400 метров в Риге завершилась в пользу Гуцола. Он с результатом 46,64 с второй. Бутрым финишировал следом (47,01 с). Второй в беге на 800 метров стала и Анастасия Ткачук (2: 05,99 мин), а Лилия Лобанова пересекла финишную линию четвертой (2: 07,02 мин).
Отметим также третье финишное место Андрея Аликсийчука в беге на 1500 метров (3: 48,26 мин).