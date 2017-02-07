Українці торік отримали понад 1,2 млн віз у Польщі - В.Ващиковський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Польща минулого року видала понад 1,2 млн віз українцям. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Він зазначив, що "минулоріч Польща видала понад 1,2 млн віз для українців".
Міністр закордонних справ додав, що з цієї кількості 650 тис. віз були робочими.
"Це величезна кількість тих, кого ми прийняли у себе на тривалий період часу і цього не помічають у Європі", - відзначив він.
В.Ващиковський сказав, що влада у Варшаві очікує відвертої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час її сьогоднішнього візиту до столиці Польщі.
"Очікую, що пані канцлер детально ознайомиться з польськими інтересами та не буде їх ігнорувати. Бо до цього часу у нас складалося враження, що Німеччина хоче ігнорувати польські безпекові та національні інтереси", - сказав голова МЗС Польщі.
Міністр додав, що він має на увазі енергетичну сферу, політику зміни клімату та міграцію. В останньому питанні Берлін наполягав на обов’язковому розподілі іммігрантів між країнами ЄС, проти чого була Польща.
Нагадаємо, за рік у Львові видали півмільйона польських віз.