Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І півріччі 2018 року становили 8 тис. 150 грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У середньому щомісячні витрати на одну особу становили 3 тис. 863 грн.
На харчування (включаючи харчування поза домом) домогосподарства витрачали 50% всіх витрат. Це - на 0,7% більше, ніж в І півріччі 2017 року.
На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 39% усіх витрат.
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Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили 1,2% і 2,1% витрат домогосподарств відповідно. У І півріччі 2017 року цей показник становив 1,1% і 1,9% відповідно.