Українці стали менше заправляти автомобілі бензином
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У червні цього року, у порівнянні із червнем 2017 року, в Україні обсяги споживання бензину моторного скоротилися на 12,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому зросли обсяги роздрібних продажів палива дизельного та газу скрапленого – на 4% та 12,3% відповідно.
Так, у червні українським споживачам через АЗС було реалізовано 111 тис. тонн бензину моторного, 93,8 тис. тонн палива дизельного та 72,8 тис. тонн газу скрапленого.
Водночас, за місяць роздрібні продажі бензину моторного зросли на 1,2%, палива дизельного – на 1%, газу скрапленого – на 3,7%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.
Нагадаємо, на початку літа АМКУ оштрафував 16 газотрейдерів через цінову змову.