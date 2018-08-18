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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы стали меньше заправлять автомобили бензином

Киев • УНН

 • 15835 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В июне этого года, по сравнению с июнем 2017 года, в Украине объемы потребления бензина моторного сократились на 12,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Украинцы стали меньше заправлять автомобили бензином

При этом выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа - на 4% и 12,3% соответственно.

Так, в июне украинским потребителям через АЗС было реализовано 111 тыс. тонн бензина моторного, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.

В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива - на 1%, газа сжиженного - на 3,7%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.

Напомним, в начале лета АМКУ оштрафовал 16 газотрейдеров из-за ценового сговора.

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