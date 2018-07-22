Українці стали менше подорожувати до Росії

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Кількість перетину українсько-російського кордону зменшується. Про це УНН повідомили в ДПСУ у відповідь на інформаційний запит.

"Щоб ви розуміли, кількість фактів перетину україно-російського кордону громадянами України в напрямку Росії, скажімо, у травні місяці - це була 351 тисяча перетинів. За червень – 342 тисячі. Зменшення у червні в порівнянні з травнем", - відзначили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, в порівнянні з відповідним проміжком часу за минулий рік прослідковується тенденція до зменшення кількості поїздок.

"Наприклад, за червень минулого року це було 410 тисяч перетинів", - зазначили в ДПСУ.

На за питання про те, скільки перетинів українсько-російського кордону було зафіксовано прикордонниками під час проведення Чемпіонату світу з футболу, у ДПСУ зазначили, що не вели такої статистики.

Нагадаємо, Україна за шість місяців взяла біометричні дані на кордоні у 240 тисяч росіян. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

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