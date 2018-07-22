Украинцы стали меньше путешествовать в Россию

"Чтобы вы понимали, количество фактов пересечения украино-российской границы гражданами Украины в направлении России, скажем, в мае - это было 351 тыс. сечений. За июнь - 342 тыс.. Уменьшение в июне по сравнению с маем", - отметили собеседники агентства.

По их словам, по сравнению с соответствующим промежутком времени за прошлый год прослеживается тенденция к уменьшению количества поездок.

"Например, за июнь прошлого года это было 410 тыс пересечений", - отметили в ГПСУ.

На за вопрос о том, сколько пересечений российско-украинской границы было зафиксировано пограничниками во время проведения Чемпионата мира по футболу, в ГПСУ отметили, что не вели такой статистики.



Напомним, Украина за шесть месяцев взяла биометрические данные на границе у 240 тыс. россиян. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.