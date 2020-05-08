Українці стали брати більше кредитів на споживчі потреби - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українці стали більше довіряти банкам, тож гривневі та валютні вклади суттєво зросли, у той самий час гривневе кредитування громадян на споживчі потреби за підсумками року зросло майже на третину – на 31%. Про це повідомляє УНН із посиланням на річний звіт Нацбанку за 2019 рік.
"Гривневі кошти громадян у банках за минулий рік збільшилися на 17,5%, валютні вклади – на 15,4%. Гривневі кошти бізнесу у банках за рік зросли на 19,5%, валютні кошти – на 48,4%", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що банки готові поступово відновлювати кредитування бізнесу.
"Гривневе кредитування громадян на споживчі потреби за підсумками року зросло майже на третину – на 31%. Також зростало кредитування на купівлю нерухомості – на 13,4%. Причини росту – зростання доходів громадян з одного банку та висока дохідність таких послуг для банків з іншого. Водночас чисті гривневі кредити бізнесу за минулий рік скоротилися на 6,2%", - повідомляє регулятор.
Повідомляється, що пом’якшення монетарної політики упродовж 2019 року сприяло здешевленню кредитів. Ставки за гривневими кредитами бізнесу почали знижуватися наприкінці року. Упродовж IV кварталу – на 2,4 в. п. до 15,7% річних. Утім, вартість кредитів для фізичних осіб залишалася високою.
Нагадаємо, що у 2019 році Нацбанк знизив облікову ставку на 4,5%.