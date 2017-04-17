Українці сьогодні відзначать “поливаний” понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За традицією на другий день після Великодня в Україні відзначають поливаний або водяний понеділок, передає УНН.
Чи не найцікавішою забавою другого дня післявеликоднього понеділка, або як його ще називали “поливаного”, для неодруженої молоді було обливання водою. Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою в Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним.
Хлопці обливали водою дівчат, яких вони вподобали, а дівчата їм мали дарувати крашанки.
Здавна вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою, приносить здоров’я та щастя. Тому люди обливали не тільки один-одного, а й себе теж. Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням.
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