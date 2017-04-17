Украинцы сегодня отметят "полываный" понедельник

Чуть ли не самой интересной забавой второго дня послепасхального понедельника, или как его еще называли "полываного", для молодежи было обливание водой. Для будущего чистого и крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, так как считалось очистительным.

Ребята обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки им должны дарить пасхальные яйца.

Издавна считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Поэтому люди обливали не только друг-друга, но и себя тоже. Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением.