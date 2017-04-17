Украинцы сегодня отметят "полываный" понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По традиции на второй день после Пасхи в Украине отмечают полываный или водяной понедельник, передает УНН.
Чуть ли не самой интересной забавой второго дня послепасхального понедельника, или как его еще называли "полываного", для молодежи было обливание водой. Для будущего чистого и крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, так как считалось очистительным.
Ребята обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки им должны дарить пасхальные яйца.
Издавна считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Поэтому люди обливали не только друг-друга, но и себя тоже. Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением.