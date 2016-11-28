Українці Риму вшанували пам’ять жертв Голодомору

Так, зі словом до присутніх звернувся посол України в Італії Євген Перелигін, який подякував всім за участь та зазначив, що відповідальні за Голодомор і за сьогоднішню війну в Україні знаходились і знаходяться в Кремлі.

“Наступні виступаючі, розповідаючи про звірства Голодомору, підкреслювали, що метою геноциду було знищення всього українського народу: його історії, культури, церкви,” — сповістив О.Городецький.

“Запаливши свічки пам’яті, присутні також вчинили діло милосердя, зібрали 95 євро на допомогу двом хворим, з них 50 євро буде перераховано Тетяні Юрчик, яка чекає на пересадку нирки, а 50 — пані Галині з Львівщини, яка бореться з раком,” — додав він.

Як повідомляв УНН, 27 листопада, в Празі пройшла акція, приурочена пам’яті жертв Голодоморів в Україні. До поминальної ходи долучилися учасники української громади та представники посольства України у Чехії.