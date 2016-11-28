Украинцы Рима почтили память жертв Голодомора

Так, со словом к собравшимся обратился посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, который поблагодарил всех за участие и отметил, что ответственные за Голодомор и сегодняшней войне в Украине находились и находятся в Кремле.

"Следующие выступающие, рассказывая о зверствах Голодомора, подчеркивали, что целью геноцида было уничтожение всего украинского народа: его истории, культуры, церкви", - сообщил А.Городецкий.

"Зажегши свечи памяти, присутствующие также сделали дело милосердия, собрали 95 евро на помощь двум больным, из них 50 евро будут перечислены Татьяне Юрчик, которая ждет пересадку почки, а 50 - госпожа Галине из Львовщины, которая борется с раком," - добавил он.

Как сообщал УНН, 27 ноября, в Праге прошла акция, приуроченная памяти жертв голодоморов в Украине. К поминальной ходы присоединились участники украинской общины и представители посольства Украины в Чехии.