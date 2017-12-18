Українці просять Президента вирішити проблеми харчування дітей у школах

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрували петицію щодо реформування системи шкільного харчування, передає УНН з посиланням на відповідний документ.

“На даний час від батьків з різних регіонів лунають нарікання на організацію харчування дітей в закладах освіти, особливо щодо якості та різноманітності самих продуктів.

Дослідивши питання оптимізації та покращення умов харчування в освітніх закладах на території України, з’ясувалося, що норми харчування суттєво не змінювалися ще з радянських часів.

З огляду на вказане, просимо провести засідання Кабінету міністрів України, присвячене вирішенню питання покращення та оптимізації шкільного харчування (в т.ч. збільшення норм та підвищення якості), збільшення субвенції місцевим бюджетам для фінансування шкільної/дошкільної освіти”, — йдеться у петиції № 22/041674-еп.

Автором петиції виступила Поліна Єрмола.

Петиція зареєстрована 14 грудня і вже набрала 128 голосів із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, що напередодні нардеп Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування в дитячих навчальних закладах. За його словами, саме антисанітарія і безконтрольність провокують часті спалахи інфекційних хвороб та отруєнь в навчальних закладах в різних регіонах країни.

Зокрема, за офіційними даними, в столиці захворюваність дітей на гострі кишкові інфекції збільшилася в 2,2 рази. 

Ініціативу політика вже підтримали у Комітеті з охорони здоровя ВР.

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