Украинцы просят Президента решить проблемы питания детей в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрировали петицию по реформированию системы школьного питания, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
"В настоящее время от родителей из разных регионов раздаются жалобы на организацию питания детей в учебных заведениях, особенно в отношении качества и разнообразия самих продуктов.
Исследовав вопроса оптимизации и улучшения условий питания в образовательных учреждениях на территории Украины, стало ясно, что нормы питания существенно не менялись еще с советских времен.
Учитывая указанное, просим провести заседание Кабинета министров Украины, посвященное решению вопроса улучшения и оптимизации школьного питания (в т.ч. увеличение норм и повышения качества), увеличение субвенции местным бюджетам для финансирования школьного/дошкольного образования", - говорится в петиции № 22/041674-эп.
Автором петиции выступила Полина Ермола.
Петиция зарегистрирована 14 декабря и уже набрала 128 голосов из 25 тыс. необходимых.
Напомним, что накануне нардеп Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения. По его словам, именно антисанитария и бесконтрольность провоцируют частые вспышки инфекционных болезней и отравлений в учебных заведениях в разных регионах страны.
В частности, по официальным данным, в столице заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза.
Инициативу политика уже поддержали в Комитете по охране здоровья ВР.