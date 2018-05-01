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Українці пропонують урочисто відзначити річницю ремонту траси Київ - Одеса

Київ • УНН

 • 9563 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Українці пропонують провести урочисті заходи з нагоди восьмої річниці початку ремонтних робіт на автотрасі Київ — Одеса. Відповідна петиція розміщена на сайті президента, передає УНН.

Українці пропонують урочисто відзначити річницю ремонту траси Київ - Одеса

Зокрема, автор петиції Юрій Мельниченко пропонує помпезно відсвяткувати восьму річницю початку ремонтних робіт на автотрасі державного значення Київ — Одеса (ділянка Київ — Біла Церква).

Українець пропонує виділити кошти “для проведення параду (можна безпосередньо на цій ділянці автотраси) з прольотом авіації”.

“Також пропоную розглянути можливість перейменування вулиць в окремих містах України на честь даних ремонтних робіт (наприклад, „Вулиця імені Десятиріччя від початку ремонту автотраси Київ — Одеса“ (на перспективу) або „Вулиця імені „Скільки можна???“)”, — додав автор.

Крім того, у петиції він зазначає, що, оскільки підростає нове покоління, яке з об’єктивних причин не пам’ятає цю автотрасу в придатному для експлуатації стані, необхідно висвітлити зазначену проблематику у літературі науково-фантастичного спрямування з обов’язковим наведенням доказової бази, що, "суто теоретично, все могло б бути інакше". А для просвітницької роботи з цього питання ініціатор урочистостей пропонує залучити “всіляких експертів, світських дам, знавців, якими хоч греблю гати”.

Петиція опублікована 24 квітня 2018 року. Її підтримало 15 українців.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали заборонити продаж алкоголю людям без вищої освіти.

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