Українці пропонують урочисто відзначити річницю ремонту траси Київ - Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українці пропонують провести урочисті заходи з нагоди восьмої річниці початку ремонтних робіт на автотрасі Київ — Одеса. Відповідна петиція розміщена на сайті президента, передає УНН.
Зокрема, автор петиції Юрій Мельниченко пропонує помпезно відсвяткувати восьму річницю початку ремонтних робіт на автотрасі державного значення Київ — Одеса (ділянка Київ — Біла Церква).
Українець пропонує виділити кошти “для проведення параду (можна безпосередньо на цій ділянці автотраси) з прольотом авіації”.
“Також пропоную розглянути можливість перейменування вулиць в окремих містах України на честь даних ремонтних робіт (наприклад, „Вулиця імені Десятиріччя від початку ремонту автотраси Київ — Одеса“ (на перспективу) або „Вулиця імені „Скільки можна???“)”, — додав автор.
Крім того, у петиції він зазначає, що, оскільки підростає нове покоління, яке з об’єктивних причин не пам’ятає цю автотрасу в придатному для експлуатації стані, необхідно висвітлити зазначену проблематику у літературі науково-фантастичного спрямування з обов’язковим наведенням доказової бази, що, "суто теоретично, все могло б бути інакше". А для просвітницької роботи з цього питання ініціатор урочистостей пропонує залучити “всіляких експертів, світських дам, знавців, якими хоч греблю гати”.
Петиція опублікована 24 квітня 2018 року. Її підтримало 15 українців.
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