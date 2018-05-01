Украинцы предлагают торжественно отметить годовщину ремонта трассы Киев - Одесса

В частности, автор петиции Юрий Мельниченко предлагает помпезно отпраздновать восьмую годовщину начала ремонтных работ на автотрассе государственного значения Киев — Одесса (пятидесятикилометровый участок Киев — Белая Церковь).

Украинец предлагает выделить средства “для проведения парада (можно непосредственно на этом участке автотрассы) с пролетом авиации”.

“Также предлагаю рассмотреть возможность переименования улиц в отдельных городах Украины в честь данных ремонтных работ (например,”Улица имени Десятилетие после начала ремонта автотрассы Киев — Одесса“ (на перспективу) или ”Улица имени “Сколько можно???”)“, - добавил автор.

Кроме того, в петиции он отмечает, что, поскольку подрастает новое поколение, которое по объективным причинам не помнит эту автотрассу в пригодном для эксплуатации состоянии, необходимо осветить указанную проблематику в литературе научно-фантастического направления с обязательным указанием доказательной базы, что, "чисто теоретически, все могло бы быть иначе". А для просветительской работы по этому вопросу инициатор торжеств предлагает привлечь “всевозможных экспертов, светских дам, знатоков, которыми пруд пруди”.

Петиция опубликована 24 апреля 2018 года. Ее поддержали 15 украинцев.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить продажу алкоголя людям без высшего образования.