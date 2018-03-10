Українці пропонують повернути Ющенка у Нацбанк

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Громадяни України пропонують призначити третього Президента України Віктора Ющенка головою Національного банку. Відповідну петицію розміщено на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

“Віктор Андрійович Ющенко — є найкращою кандидатурою на пост Голови Національного Банку України, адже має досвід управління банківською системою у кризовий час. По-суті, саме Ющенко є засновником банківської системи України та автором грошової реформи, яка врятувала Україну від дефолту. Ми, підписанти цієї петиції, глибоко переконані, що за роки своєї діяльності Ющенко В.А. проявив себе як досвідчений фахівець у банківській сфері, тому у цей важкий час він є чи не єдиним кандидатом, який може ефективно керувати діяльністю Національного Банку”, — пояснює автор петиції, за яку упродовж 5 днів вже проголосувало 61 особа із 25 тис необхідних для розгляду пропозиції.

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Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року і подала її Президенту.

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