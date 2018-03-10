Украинцы предлагают вернуть Ющенко в Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Граждане Украины предлагают назначить третьего Президента Украины Виктора Ющенко председателем Национального банка. Соответствующую петицию разместили на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
"Виктор Андреевич Ющенко - является лучшей кандидатурой на пост Председателя Национального Банка Украины, поскольку имеет опыт управления банковской системой в кризисное время. По сути, именно Ющенко является основателем банковской системы Украины и автором денежной реформы, которая спасла Украину от дефолта. Мы, подписанты этой петиции, глубоко убеждены, что за годы своей деятельности Ющенко В.А. проявил себя как опытный специалист в банковской сфере, поэтому в это трудное время он едва ли не единственный кандидатом, который может эффективно управлять деятельностью Национального Банка", - объясняет автор петиции, за которую на протяжении 5 дней уже проголосовал 61 человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения предложения.
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Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.