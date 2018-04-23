Українці пропонують обмежити термін президентства трьома роками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українці пропонують зменшити термін перебування на посаді президента трьома роками. Відповідна петиція розміщена на офіційному сайті глави держави, передає УНН.
Автор петиції пояснює, що "в майбутньому це може запобігти Майдану і кровопролиттям, оскільки народ в 1-й рік вірить президенту, 2-й рік сподівається, 3-й рік терпить, 4-й висловлює невдоволення, потім сутички з поліцією, 5-й рік - може бути "вибух "суспільства".
На думку автора петиції, вимоги у суспільства постійно зростають і 3-річне оновлення політиків тільки прискорить проведення реформ в життя, оскільки прийдуть нові люди, будуть нові ідеї, швидке і якісне вирішення будь-яких питань.
Петиція була зареєстрована на сайті 20 квітня 2018 року і на цей момент зібрала 53 голоси з 25 тис. необхідних.
Як повідомляв УНН, українці хочуть, щоб країною керував не "президент", а "гетьман". Таку петицію опублікували на сайті президента.