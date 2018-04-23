Украинцы предлагают ограничить срок президентства тремя годами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинцы предлагают уменьшить срок пребывания на посту президента тремя годами. Соответствующая петици размещена на официальном сайте главы государства, передает УНН.
Автор петиции поясняет, что “в будущем это может предотвратить Майданы и кровопролития, так как народ в 1 год верит президенту, 2 год надеется, 3 год терпит, 4 высказывает недовольство, затем стычки с полицией, 5 год — может быть „взрыв“ общества”.
По мнению автора петиции, требования у общества постоянно растут и 3-летнее обновление политиков только ускорит проведению реформ в жизнь, так как придут новые люди, будут новые идеи, быстрое и качественное решение любых вопросов.
Петиция была зарегистрирована на сайте 20 апреля 2018 года и на данный момент собрала 53 голоса из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, украинцы хотят, чтобы страной управлял не "президент", а "гетман". Такую петицию опубликовали на сайте президента.