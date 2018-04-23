Украинцы предлагают ограничить срок президентства тремя годами

Автор петиции поясняет, что “в будущем это может предотвратить Майданы и кровопролития, так как народ в 1 год верит президенту, 2 год надеется, 3 год терпит, 4 высказывает недовольство, затем стычки с полицией, 5 год — может быть „взрыв“ общества”.

По мнению автора петиции, требования у общества постоянно растут и 3-летнее обновление политиков только ускорит проведению реформ в жизнь, так как придут новые люди, будут новые идеи, быстрое и качественное решение любых вопросов.

Петиция была зарегистрирована на сайте 20 апреля 2018 года и на данный момент собрала 53 голоса из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, украинцы хотят, чтобы страной управлял не "президент", а "гетман". Такую петицию опубликовали на сайте президента.