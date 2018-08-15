Українці продовжують дякувати хорватським футболістам за “Слава Україні!”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українські вболівальники подякували хорватським футболістам Домагою Вiдi і Огнену Вукоєвичу за відео зi "Слава Україні!", яке вони записали на ЧС-2018 в Москві, передає УНН.
16-метрові банери зі словами подяки з'явилися на Закарпатті з обох боків мосту на розв'язці в Ужгороді у мікрорайоні Доманинці.
Нагадаємо, після матчу чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 року з футболу між збірними Хорватії та Росії, Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда записали та опублікували відео, в якому привітали українців словами “Слава Україні”.
За це ФІФА оштрафувала Вукоєвича на 15 тисяч швейцарських франків. А хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича з делегації хорватської збірної на ЧС.
Дисциплінарний комітет ФІФА також виніс попередження Віді.
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко тоді підтримав хорватських гравців.
“Слава Україні!” — це слова вдячності Україні, яка їх виховала як футболістів. ФІФА знає, що хлопці мають підтримку в нашій країні. Те, що зараз відбувається в РФ, дуже небезпечний приклад для майбутніх рішень ФІФА в рамках всієї футбольної спільноти та всього світу“, — сказав тоді Павелко.
ФФУ, реагуючі на конфлікт, тоді оперативно скерувало звернення до ФІФА щодо захисту хорватів.