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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы продолжают благодарить хорватских футболистов за "Слава Украине!"

Киев • УНН

 • 10787 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинские болельщики поблагодарили хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за видео со "Слава Украине!", которое они записали на ЧМ-2018 в Москве, передает УНН.

Украинцы продолжают благодарить хорватских футболистов за "Слава Украине!"

16-метровые баннеры со словами благодарности появились на Закарпатье с обеих сторон моста на развязке в Ужгороде в микрорайоне Доманинцы.

Напомним, после матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России, Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали и опубликовали видео, в котором поздравили украинцев словами "Слава Украине".

За это ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 000 швейцарских франков. А хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Дисциплинарный комитет ФИФА также вынес предупреждение Виде.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко тогда поддержал хорватских игроков.

"Слава Украине!" - это слова благодарности Украине, которая их воспитала как футболистов. ФИФА знает, что ребята имеют поддержку в нашей стране. То, что сейчас происходит в РФ, очень опасный пример для будущих решений ФИФА в рамках всей футбольной общественности и всего мира", - сказал тогда Павелко.

ФФУ, реагируя на конфликт, тогда оперативно направило обращение в ФИФА по защите хорватов.

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