Українці повинні покинути Румунію до 12 серпня – посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Термін перебування іноземців, які не змогли покинути територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, спливає 12 серпня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.
"Звертаємо вашу увагу на те, що термін протягом якого зберігається право перебування іноземців, які не змогли покинути територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, протягом якого не будуть застосовуватися санкції чи обмежувальні заходи – до 12 серпня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до п. 2 статті 48 надзвичайного розпорядження уряду Румунії № 70 від 14 травня 2020 року, право на перебування іноземців на території Румунії, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається протягом 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану (15 травня 2020 року).
"Право на перебування іноземців на території Румунії, надане міжнародними конвенціями, нормативними актами, що в односторонньому порядку скасовують візовий режим, або європейськими законодавчими актами, що звільняють від зобов'язання отримати візи, зберігається протягом 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану (15 травня 2020 року), встановленого указом №195/2020 "Про встановлення надзвичайного стану на території Румунії", продовженого указом № 240/2020 "Про продовження надзвичайного стану на території Румунії", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що до вказаних категорій іноземців не будуть застосовуватися жодні санкції чи обмежувальні заходи, встановлені нормами надзвичайного розпорядження уряду "Про режим іноземців у Румунії".
Нагадаємо, заборона на в’їзд іноземців до Румунії діє до 15 серпня.