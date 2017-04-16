Українці поділилися в соцмережах великодніми пасками і писанками

Жителі всієї України сьогодні відзначають Великдень – день, коли родина нарешті може зібратися і почастуватися за святковим столом.

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Перед цим і у ніч на неділю по всіх церквах України розпочалося святкове богослужіння, куди українці принесли свої великодні кошики з пасками та крашанками для того, щоб їх освятили.

І, звичайно, більшість українців поділилися своїми пасками та крашанками у соцмережах, фотографії яких ми зібрали в добірці.

Як повідомляв УНН, участь у богослужіннях в Україні взяли більше 7,8 мільйонів вірян, загалом Великодня ніч минула спокійно.