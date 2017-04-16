Українці поділилися в соцмережах великодніми пасками і писанками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Користувачі соцмереж зі всієї України вітають одне одного зі святом Воскресіння Христового та діляться зробленими власноруч пасками та крашанками, УНН зробив добірку великодніх ласощів зі всієї України.
Жителі всієї України сьогодні відзначають Великдень – день, коли родина нарешті може зібратися і почастуватися за святковим столом.
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Перед цим і у ніч на неділю по всіх церквах України розпочалося святкове богослужіння, куди українці принесли свої великодні кошики з пасками та крашанками для того, щоб їх освятили.
І, звичайно, більшість українців поділилися своїми пасками та крашанками у соцмережах, фотографії яких ми зібрали в добірці.
Як повідомляв УНН, участь у богослужіннях в Україні взяли більше 7,8 мільйонів вірян, загалом Великодня ніч минула спокійно.