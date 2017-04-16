Украинцы поделились в соцсетях пасхальными куличами и пасхальными яйцами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пользователи соцсетей со всей Украины поздравляют друг друга с праздником Воскресения Христова и делятся сделанными собственноручно куличами и пасхальными яйцами, УНН сделал подборку пасхальных лакомств со всей Украины.
Жители всей Украине сегодня отмечают Пасху — день, когда семья наконец-то может собраться и угоститься за праздничным столом.
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Перед этим и в ночь на воскресенье во всех церквах Украины началось праздничное богослужение, куда украинцы принесли свои пасхальные корзины с куличами и пасхальными яйцами для того, чтобы их освятили.
И, конечно, большинство украинцев поделились своими куличами и пасхальными яйцами в соцсетях, фотографии которых мы собрали в подборке.
Как сообщал УНН, участие в богослужениях в Украине приняли более 7,8 млн верующих, Пасхальная ночь прошла спокойно.