Украинцы поделились в соцсетях пасхальными куличами и пасхальными яйцами

Жители всей Украине сегодня отмечают Пасху — день, когда семья наконец-то может собраться и угоститься за праздничным столом.

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Перед этим и в ночь на воскресенье во всех церквах Украины началось праздничное богослужение, куда украинцы принесли свои пасхальные корзины с куличами и пасхальными яйцами для того, чтобы их освятили.

И, конечно, большинство украинцев поделились своими куличами и пасхальными яйцами в соцсетях, фотографии которых мы собрали в подборке.

Как сообщал УНН, участие в богослужениях в Украине приняли более 7,8 млн верующих, Пасхальная ночь прошла спокойно.