Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними

"Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності у квітні 2019 року порівняно з тим же періодом минулого року збільшився на 28,2% у розрахунку на день та склав 273,4 грн. Загалом за січень–квітень 2019 року Фонд соціального страхування України направив близько 3 млрд грн на фінансування компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.

Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом соціального страхування України, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України збільшив на 5% розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві.