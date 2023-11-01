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Українці почали купувати більше автівок: що обирають

Київ • УНН

 • 245584 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. З січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тисячі нових легкових автомобілів, що на 60% більше, ніж минулого року. Про це повідомив Укравтопром, пише УНН.

Українці почали купувати більше автівок: що обирають

Деталі

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 штук. У порівнянні з 2022 роком це на 40% більше.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од.

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки, як Skoda (477 авто), BMW (461), Renault (432), Nissan (309), Hyundai (240), Mercedes-Benz (224), Mazda (220) та Peugeot (200).

Своєю чергою, титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster – 387 реєстрацій.

Нагадаємо

У вересні українці купили легкових автомобілів на 8% менше, ніж у серпні.

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