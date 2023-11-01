Украинцы начали покупать больше автомобилей: что выбирают
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Укравтопром, пишет УНН.
Детали
В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 штук. По сравнению с 2022 годом это на 40% больше.
Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое - до 574 ед.
Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли такие марки, как Skoda (477 авто), BMW (461), Renault (432), Nissan (309), Hyundai (240), Mercedes-Benz (224), Mazda (220) и Peugeot (200).
В свою очередь, титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster – 387 регистраций.
Напомним
В сентябре украинцы купили легковых автомобилей на 8% меньше, чем в августе.