Українці почали частіше літати: за рік обсяги перевезень зросли на 17,6%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. За 2017 рік авіаційним транспортом перевезено понад 930 тисяч пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2016 роком. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН з посилання на повідомлення Мінінфраструктури.

“Протягом 2017 року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Перевезено понад 930 тис. пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2016 роком”, — повідомив він.

Як уточнив Омелян, зростання пасажиропотоків через аеропорти України у 2017 році склало понад 27%, зростання кількості рейсів вітчизняних авіакомпаній - 17%, обсяги перевезень вантажів та пошти зросли на понад 11%.

“Серед нових іноземних авіакомпаній такі: Qatar Airways з Катару, Ernest SpA з Італії та Kish Air з Ірану. Розширювалась географія міжнародних регулярних польотів як вітчизняних, так і іноземних авіаперевізників”, — додав він.

Очільник міністерства зазначив, що високі темпи приросту пасажиропотоків зафіксовано в провідних аеропортах: “Київ (Жуляни)” 64,2%, “Львів” — 46,3%, “Харків” 34,7%, “Запоріжжя” 26,5%, “Одеса” — 18,8%, а також в регіональних аеропортах, зокрема “Кривий Ріг” — в 3,7 раз, “Чернівці” — в 3,5 раза, “Вінниця” — 78,6% та “Херсон” — 64,7%. Серед провідних аеропортів лише в аеропорту “Дніпропетровськ” мало місце скорочення пасажиропотоку (на 2,8%)".

Нагадаємо, другий рік поспіль ріст українського авіаринку перевищує 30%.

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