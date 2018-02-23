Украинцы стали чаще летать: за год объемы перевозок выросли на 17,6%

“В течение 2017 года продолжалась активизация регулярных перевозок в пределах Украины. Перевезено более 930 тыс. пассажиров, что на 17,6% больше по сравнению с 2016 годом”, - сообщил он.

Как уточнил Омелян, рост пассажиропотоков через аэропорты Украины в 2017 году составил более 27%, рост количества рейсов отечественных авиакомпаний - 17%, объемы перевозок грузов и почты выросли более чем на 11%.

“Среди новых иностранных авиакомпаний следующие: Qatar Airways из Катара, Ernest SpA из Италии и Kish Air из Ирана. Расширялась география международных регулярных полетов как отечественных, так и иностранных авиаперевозчиков”, - добавил он.

Глава министерства отметил, что высокие темпы прироста пассажиропотоков зафиксировано в ведущих аэропортах: “Киев (Жуляны)” 64,2%, “Львов” — 46,3%, “Харьков” 34,7%, “Запорожье” 26,5%, “Одесса” — 18,8%, а также в региональных аэропортах, в частности “Кривой Рог” — в 3,7 раз, “Черновцы” — в 3,5 раза, “Винница” — 78,6% и “Херсон” — 64,7%. Среди ведущих аэропортов только в аэропорту “Днепропетровск” имело место сокращение пассажиропотока (на 2,8%)".

Напомним, второй год подряд рост украинского авиарынка превышает 30% .